Kljub vsem ukrepom na Bistriškem še vedno po 500 novih okužb tedensko

Na Bistriškem je vsak teden po 500 novih ljudi z okužbo. Kljub vsem ukrepom številka ne upada in to je zelo zaskrbljujoče, poudarjajo v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Strokovna direktorica ZD, zdravnica Alenka Antolinc Košat, je te dni nagovorila občane v javnem pozivu k spoštovanju ukrepov.

Ali nam covid-19 res nič ne more?

»Veseli me, da ste prepričani, da vam bolezen ne more do živega. Ampak, ali je to res? Nihče ne ve, kdo bo imel težji potek bolezni, kdo bo potreboval kisik, kdo intenzivno zdravljenje in kdo respirator, nihče ne ve, kdo bo zaradi covid-19 umrl. Poudarjam, bolnišničnega zdravljenja ne potrebujejo samo starejši ljudje s pridruženimi boleznimi, temveč tudi mlajši, do zdaj zdravi ljudje. Umirajo tudi ljudje, ki so mlajši od 45 let. Zadnje tedne se vse več govori tudi o poznih zapletih. Ljudje že ozdravijo, gredo v službo, potem pa dela ne zmorejo: imajo kronične glavobole, bolečine v mišicah, zadihajo se, tišči jih v prsih, imajo vrtoglavico, motnjo spomina, okvaro srčne mišice, nekateri doživijo možgansko ali srčno kap zaradi motenega strjevanja krvi zaradi okužbe s covid-19. In resne pozne zaplete imajo tudi otroci. Naši zlati otroci, ki covid-19 prebolevajo s komaj opaznimi simptomi ali še to ne, čez nekaj tednov razvijejo sistemski vnetni odgovor z odpovedjo več organov. Ali nam covid-19 res nič ne more?

Razvoj cepiva je v zadnji fazah. Bodimo solidarni do naših staršev, prijateljev, sodelavcev in otrok, upoštevajmo ukrepe in priporočila, da bo čim večje število ljudi učinkovito cepivo dočakalo,« poziva Alenka Antolinc Košat, dr. med., spec. družinske medicine.

Ne hodite bolni nikamor – ostanite doma!

Zdravnica dodaja, naj ljudje upoštevajo navodila, ki jih dajejo že vse od začetka pojava novega koronavirusa. »Ni potrebno narediti dosti, naredite vsaj nekaj: Pravilno nosite masko ves čas, predvsem pa v vseh zaprtih prostorih. Vzdržujte socialno distanco, umivajte in razkužujte si roke. Če morate obiskati bolne ali ostarele sorodnike, imejte takrat masko, razkužite si roke, držite varnostno razdaljo, če je mogoče, in zračite prostor.

V službi nosite ves čas masko, izogibajte se večjim skupinam na malici ali na vhodu v poslopje, prostore zračite, držite razdaljo, če je to mogoče.

Predvsem pa: Ne hodite bolni nikamor – ostanite doma, če imate nahod, kašelj, bolečine v žrelu, drisko, bolečine v trebuhu, bolečine v mišicah, izgubo vonja ali povišano telesno temperaturo (pa čeprav samo 37,2).

Če imate doma obolelega s covid-19, ali ste imeli tvegan stik z drugo osebo, ste v karanteni, kar pomeni, da ne smete 10 dni zapustiti prostora, v katerem živite, niti za obisk lekarne, trgovine, pošte, odnašanja smeti.«

Ne prikrivajte znakov obolenj

Vsak, ki potrebuje pomoč zdravnika, bo le-to dobil, toda bodite iskreni, ne prikrivajte znakov obolenj, dodajajo v zdravstvenem domu:

»Za pregled pri zdravniku se naročite po telefonu ali spletno in nujno povejte, če ste bolni, če je bolan kdo v družini, če vam je bila odrejena karantena. Pregledali vas bomo tudi v teh primerih, ampak v posebej za to namenjeni ambulanti. 500 novih potrjenih primerov okužbe s sars-cov-2 tedensko na naši vstopni točki me navdaja s tesnobo, saj vem, da bo 50 od teh potrebovalo bolnišnično obravnavo, 5 intenzivno nego, nekateri bodo umrli. In ne znam vam povedati, katero ime bo napisano v kateri izmed statistik,« še dodaja Alenka Antolinc Košat.

Koliko je okuženih?

Na Bistriškem število okuženih kljub vsem ukrepom še ne pada. Na dan 8. december 2020 je bilo skupno število aktivno okuženih (v zadnjih 14 dneh) v občini Slovenska Bistrica 404, v Poljčane 88, Oplotnica 69 in Makole 21. (B. Petelinšek)