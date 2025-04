Klara Lukan (Kladivar Celje) si je na cesti pritekla evropski bron

Na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, si je Klara Lukan pritekla bronasto medaljo. Članica celjskega Kladivarja je bila s časom 31:26 tretja na 10 kilometrov. Zmagala je olimpijska podprvakinja in evropska prvakinja na 10.000 metrov ter v krosu Nadia Battocletti iz Italije (31:10), drugouvrščena Nemka Eva Dieterich je bila od slovenske junakinje hitrejša le za sekundo. Za Lukanovo je to prva medalja z velikih tekmovanj v članski kategoriji in po tekmi je bila zelo zadovoljna: »Prišla sem po medaljo in jo osvojila. Izjemno cenim ta bron.«

Foto arhiv AZS