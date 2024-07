Klafuti z breskvami in malinami

Sestavine za 6 oseb:

15 g masla (za pekač)

30 g sladkorja (za pekač)

2 breskvi

200 g malin

3 jajca

80 g sladkorja

2 vrečki vanilijevega sladkorja

ščepec soli

1 žlička nastrgane limone

80 g moke

120 ml sladke smetane

130 ml mleka

sladkor v prahu

Priprava

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Ovalen, okrogel ali pravokoten pekač za narastke dobro namastimo z maslom in potrosimo s kristalnim sladkorjem.

Breskve, ki smo jih predhodno oprali in osušili s papirnatimi brisačkami, prerežemo na pol in jim odstranimo koščice. Narežemo jih na krhlje, ki jih poljubno zložimo v pekač, v katerega dodamo tudi maline.

V posodo ubijemo jajca in jih penasto umešamo z navadnim, vanilijevim sladkorjem ter soljo. Primešamo limonino lupinico, nato pa na zmes presejemo moko. Dobro premešamo in pazimo, da ne nastanejo grudice. Na koncu primešamo še ne preveč hladno sladko smetano in mleko. Dobiti moramo povsem gladko testo.

S pripravljeno maso prelijemo sadje v pekaču. Klafuti pečemo v ogreti pečici od 40 do 55 minut. Testo bo med peko naraslo in se po vrhu zlato rjavo obarvalo.

Klafuti pred serviranjem malce ohladimo, nato pa ga potrosimo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

Sladica se postreže še topla s kepico vanilijevega sladoleda in stepene smetane.