KK Strmol Rogatec: Z dobrodelno dražbo za terapevtsko jahanje

Konjeniški klub (KK) Strmol Rogatec že nekaj let s strokovnjaki izvaja terapevtsko jahanje za osebe s posebnimi potrebami. Vključitev osebe v terapevtsko jahanje je zahtevno, hkrati predstavlja tudi finančno breme. Da bi pridobili nekaj sredstev za izvajanje terapij v teh dneh organizirajo spletno dobrodelno dražbo. Med dražbenimi izdelki, ki so lahko odlično praznično darilo, je tudi žoga s podpisom Luke Dončiča. Dražba poteka od 10. do 13. decembra, sodelujete lahko tukaj.

Iskrica v očeh in vajeti v dlaneh

KK Klub Strmol je bil v okviru programa Evropska solidarnostna uspešen s prijavo projekta Iskrica v očeh in vajeti v dlaneh. Njegov glavni cilj je predstavitev in razvoj terapevtskega jahanja za osebe s posebnimi potrebami, ki se izvaja v klubu. Izvajajo ga aktivni mladi člani, ki želijo predstaviti svoje ideje in solidarnostno noto pri izvajanju aktivnosti za večjo prepoznavnost terapevtskega jahanja na lokalni in regionalni ravni. V okviru projekta bodo izvedene različne delavnice, usposabljanja, ogled primerov dobrih praks, neposredno delo v terapevtskem jahanju, v zaključku projekta pa bo pripravljen tudi priročnik o pridobljenem znanju, ki bo v prihodnje v pomoč nam in drugim izvajalcem terapevtskega jahanja v Sloveniji. Ena izmed načrtovanih aktivnosti je tudi izvedba dobrodelne dražbe, s katero želijo pridobiti sredstva za izvajanje terapij.

Terapevtsko jahanje oseb s posebnimi potrebami

V okviru terapevtskega jahanja skušajo izkoristiti terapevtske lastnosti konj ter sočutje in predanost izvajalcev terapij, da posameznikom s posebnimi potrebami omogočajo doseči svoj največji potencial in da ob konjih občutijo srečo. Terapevtsko jahanje se od navadne ježe razlikuje predvsem po načinu dela, veliko jahalnih ur namreč poteka tudi brez sedla, kjer se jahač nahaja direktno na konjskem hrbtu. Vaje, ki se izvajajo morajo biti prilagojene fizičnim zmogljivostim vsakega posameznika. Večkrat se uporabljajo tudi razni pripomočki, ki še dodatno pripomorejo k hitrejšemu napredku in popestrijo uro. KK Strmol izvaja program terapij na visoki strokovni ravni, saj so v ekspertno ekipo izvajanja programa med drugimi vključene tudi hipoterapevtka dr. Monika Zadnikar, zdravnica družinske medicine Tatjana Volarić Lavrič in inštruktorica jahanja Renata Kuraj.