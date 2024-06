Kitaristi in godalci

Pod taktirko Suzane Hebar Čamer je na odru Celjskega doma zaživel Kitarski orkester, ki je s svojo mojstrsko izvedbo in odličnimi interpretacijami popeljal občinstvo skozi glasbeno popotovanje. Dirigentka je s skrbno izbranim programom orkester združila v harmonično celoto in navdušila občinstvo. Posebno doživetje je predstavljal tudi nastop Malega godalnega orkestra, ki ga že od samega začetka vodi Petra Arlati Kovačič. Glasbena šola Celje je s tem koncertom ponovno dokazala, da vzgaja vrhunske glasbenike, ki s svojimi talenti in predanostjo glasbi bogatijo kulturno življenje knežjega mesta. Koncert pa ni bil poseben le zaradi izjemnih orkestrov, temveč tudi zaradi solistov, ki so se predstavili ob njunem boku. Foto: GŠ Celje.