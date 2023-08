Kebelj in Tepanje: veliki gasilski veselici

Na Keblju so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva organizirali veliko gasilsko veselico. Organizirali so jo ob farnem in krajevnem prazniku. Nedelja se je začela z mašo v farni cerkvi, ki jo je daroval Martin Golob, po tem je sledil še kulturni program.

Kulturnemu programu je sledila veselica pod velikim šotorom. S svojo glasbo in dobro voljo so jih zabavali ansambel Klateži ter Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Poskrbljeno je bilo za dobro hrano in pijačo, vsi obiskovalci pa so lahko preizkusili svojo srečo na bogatem srečelovu. Družili, peli in plesali so do jutranjih ur.

Gasilsko veselico pa so organizirali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tepanje. Prireditev se je začela pod velikim šotorom na športnem igrišču. Najprej so poskrbeli za zabavo najmlajših, saj so organizirali otroške animacije s plesnimi uricami, poslikavo obraza in postavili veliko mega igralo. Sledila je veselica z ansamblom Saša Avsenika, ki so poskrbeli za veselo vzdušje, veliko petje in plesa. Manjkal ni niti bogat srečelov, ki je poskrbel za popestritev ter bogate nagrade.

Veselica je privabila veliko število obiskovalcev, vsi pa so se ob dobri hrani, pijači in glasbi zabavali do jutranjih ur. Spomnili so se tudi na ves trud, delo in čas, ki ga člani prostovoljnega gasilskega društva vlagajo v svoje poslanstvo. (T. V.)

