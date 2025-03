Kdo so najboljši zreški športniki leta 2024?

Najboljša športnica in športnik leta 2024 v občini Zreče sta zdaj že športno upokojena igralka odbojke sede, paralimpijka Saša Kotnik Hren, in nogometaš Florjan Jevšenak. Za najboljši športni ekipi so Zrečani danes v Kulturnem domu pri Termah Zreče razglasili prvo ekipo članic Odbojkarskega kluba Weiler Volley Zreče med ženskami in člane Nogometnega kluba Zreče med moškimi. Skupaj so sicer podelili deset priznanj, pod kulturni program pa so se podpisali na OŠ Zreče. Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

