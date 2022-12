Kdo so najboljši slovenski športniki leta 2022?

Najboljša slovenska športnika leta 2022 sta ptujski atlet Kristjan Čeh in skakalka na smučeh Urša Bogataj. Prvi je letos med drugim postal svetovni prvak, druga pa olimpijska prvakinja. V tradicionalnem glasovanju Društva športnih novinarjev Slovenije so na prvo mesto med ekipami postavili mešano smučarsko skakalno ekipo, s katero je olimpijsko zlato osvojil tudi Timi Zajc iz Hramš (ostali člani ekipe: Nika Križnar, Urša Bogataj, Peter Prevc).

Med posamezniki sta svetovni prvak v motokrosu, Makolčan Tim Gajser, in olimpijski podprvak v deskanju na snegu, Celjan Tim Mastnak, končala na petem oz. šestem mestu. V ženski konkurenci je bila četrta bronasta olimpijka, deskarka Gloria Kotnik iz Velenja, peta pa atletinja celjskega Kladivarja Tina Šutej, ki je letos osvojila bronasti medalji na svetovnem dvoranskem prvenstvu in evropskem prvenstvu na prostem.

Oglas