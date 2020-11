Kdo so najbogatejši sosedi?

V Reviji Manager je danes izšla lestvica 100 najbogatejših Slovencev. Skupno premoženje najbogatejših je v primerjavi z lanskim letom doseglo nov rekord, znaša 5,8 milijarde evrov, kar je za 147 milijonov več kot lani. Prag za vstop na lestvico se je znižal za šest odstotkov, na 20,9 milijona evrov. Najbogatejša Slovenca na lestvici sta sedmič zapored zakonca Iza Sia in Samo Login (689 milijonov evrov), glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7. Na drugem mestu prav tako ni spremembe, se je pa zaostanek Sandija Češka in njegove partnerke Livije Dolanc za Loginoma zmanjšal za približno 50 milijonov evrov, najvišji skok je uspel Juretu Knezu, največjemu lastniku trboveljskega Dewesofta.

Kot je za Celjana in Radio Rogla pojasnil urednik edicije 100 najbogatejših Slovencev, Jure Ugovšek se je iz Savinjske regije na lestvici znašlo več podjetij. Podjetje KLS iz Ljubnega se nahaja najvišje, na 13. mestu, celjsko podjetje Inel, se je povzpelo na 22. mesto, tri mesta pred njim je še podjetje Jagros. 31. mesto zaseda Celjan Matej Romih, solastnik Outfita 7, Zlatarna Celje in družina Albreht so na 36. mestu. Maša Pfajfar Toplak in Ivan Pfajfar s celjsko družbo Inpos zasedata 42. mesto in sta na letošnji lestvici najbolj poskočila. Družina Grilj, Konus Konex iz Slovenskih Konjic je na 90. mestu, Iztok Špan, podjetje Tajfun Planina pri Sevnici pa se je iz lanskega stotega za 16 mest povzpel na 84. klin lestvice.

Novincev je letos šest, med njimi pa so poleg športnikov tudi nekdanji sanator Elana Uroš Korže, večinski lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije SIP Šempeter, družina Moškotevc, ki se ukvarja z gradbeništvom in uvozom pijač (VOC Ekologija in Ahac) ter izkušeni podjetnik in vlagatelj Boštjan Marovt (Metro). Na lestvico so se po premoru vrnil Miran Zagožen, podjetje Zagožen.

Kot še poudarja Ugovšek je letošnja rast, kljub krizi, posledica tega, da so na lestvici novinci, ki so jih na podlagi novih dognanj dodali na lestvico letos, čeprav so bili premožni že v preteklosti. Kot drugo so se podjetja v lasti najbogatejših izkazala za odporna proti koronakrizi in kot tretje, cene evropskih delnic, ki jih tudi uporabljajo pri vrednotenju, so v povprečju precej podobne tistim, kakršne so bile lansko jesen. »Za nameček smo pri številnih v letu pred dvigom davčne stopnje na kapitalske dobičke zaznali rekordna izplačila dobičkov,« zaključi Ugovšek.