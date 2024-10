Kdo so naj inovatorji v Uniorju?

Prejšnji teden je potekala slovesna podelitev priznanj in nagrad inovatorjem v družbi UNIOR, d.d., za inovacije v lanskem letu.

Predsednik uprave Robert Vuga in član uprave Branko Bračko sta s posebno pozornostjo čestitala nagrajencem ter jim izročila priznanja in nagrade, s čimer sta izrazila priznanje za nji-hov pomembni prispevek k napredku podjetja.

Dogodek je obogatil dr. Matjaž Gams z Instituta Jožef Stefan, ki je s svojim prispevkom o umetni inteligenci (AI) poskrbel za vpogled v prihodnost tehnologije in inovacij.

Več in podrobneje v četrtkovi številki lokalnega časopisa NOVICE.