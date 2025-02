Kdo so nagrajenci za delo v ljubiteljski kulturi na Bistriškem?

Zveza kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane, Sl. Bistrica je ob slovenskem kulturnem prazniku podelila priznanja in plakete Štefana Romiha za delo na področju ljubiteljske kulture.

Akademijo ZKD vsako leto priredi v drugi občini, tokrat so jo gostili Makolčani. Župan Franc Majcen je bil tako slavnostni govornik, v programu pa so nastopile tamkajšnje kulturne skupine – prosvetno društvo Anice Černejeve Makole ter Podeželske mladenke.

Zveza je tokrat podelila 3 priznanja in 2 plaketi Štefana Romiha najzaslužnejšim za delo na področju ljubiteljske kulture. Boštjan Jug, predsednik Odbora za javna priznanja za dosežke, je povedal, da so imeli težko delo, saj so prejeli veliko predlogov.

Priznanja trem dobitnikom

Priznanje so prejeli: Rok Dragić iz Slovenske Bistrice, prepoznaven likovni ustvarjalec in ilustrator, odličen mentor mladim, avtor mnogih likovnih in fotografskih razstav, med drugim tudi vodja likovne sekcije DPD Svoboda in KUD Galerija Mimogrede. Miran Gracej z Velikega Tinja je dolgoletni aktivni član KUD Oton Župančič Tinje, deluje v številnih sekcijah; v pevskem zboru, folklori, veliko truda je vložil v raziskavo praznične pohorske noše, nepogrešljiv je pri raznih dogodkih, spodbuja druge, prav tako deluje tudi v drugih krajevnih društvih. Komorni zbor KUD Šmartno na Pohorju je oktobra lani sodeloval na mednarodnem festivalu Bratislava Cantat II 2024 in v svoji kategoriji dosegel zlato priznanje. Zbor prepeva od leta 2010. Prvih pet let je zbor vodil Martin Juhart, nadaljnjih devet let Nastja Pančič Čurin, v sredini oktobra 2024 pa je vodenje prevzel Leon Ašenberger.

Dobitniki plaket

Podelili so tudi dve plaketi Štefana Romiha z listino za posebne dosežke na področju ljubiteljskega kulturnega delovanja. Prejela sta jo Blaž Gregorič iz Slovenske Bistrice iz družina Skledar iz Starega Gradu, Makole.

Blaž Gregorič je član Kulturnega društva Slomšek Slovenska Bistrica, Kulturno umetniškega društva Štefan Romih Črešnjevec in Kulturno umetniškega društva Matiček Spodnja Polskava. Je pevec, igralec, predvsem pa velik kulturnik z dušo in srcem. Je član kar treh kulturnih društev in dolgoletni, že četrti mandat, predsednik Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica. »Njegov prispevek v ljubiteljski kulturi je kot nepogrešljivo vezivo v bogatem mozaiku ljubiteljske kulturne dejavnosti. Nenazadnje skoraj ni kulturne prireditve v naših krajih, ki se je Blaž Gregorič ne bi udeležil. Ljudje njegovega kova so zelo pomembni in potrebni. S svojim entuziazmom in pozitivno energijo pomembno vpliva na delovanje kulturnih društev in sekcij,« so med drugim zapisali v utemeljitvi.

Družina Skledar prihaja iz Starega Gradu. Vsi člani družine: Franc, Lucija, Katarina in Laura so dolgoletni člani Prosvetnega društva Anice Černejeve Makole. Skledarjevi so že vrsto let aktivni na področju ljubiteljske kulture. V Makolah ni prireditve, na kateri ne bi sodeloval vsaj eden izmed njih, večinoma pa so na prizorišču vsi štirje. Delujejo v folklorni skupini, pevskem zboru, skupini ljudskih pevcev, likovni sekciji …

Živijo na hriboviti kmetiji v Starem Gradu, kjer še ohranjajo običaje in navade naših prednikov. V utemeljitvi pa med drugim še izvemo: »Čeprav so vsi štirje zaposleni, čeprav imajo delo na svoji mali kmetiji, so vedno pripravljeni sodelovati, nastopati, so dobrovoljni, optimistični in pozitivno naravnani, polni energije, idej in delovne vneme na različnih področjih življenja, tudi pri delovanju vaške skupnosti in občine. Vsi štirje z veliko vnemo ohranjajo in oživljajo nesnovno in snovno kulturno dediščino ter svoje znanje skrbno prenašajo na mlajše rodove. Pa še vedno najdejo čas, da se tudi doma poveselijo, zapojejo ali zaplešejo …«