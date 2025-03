Kdo še sploh hodi v kino?

Kino. Tudi Celjani ga danes obiskujejo precej manj, kot so ga nekoč.

Piše: Maja Horvat

Danes, ko so filmi prosto dostopni in si jih zlahka ogledamo tudi doma, ni nič čudnega, da obiskovanje kina upada. A kinematografi glavo še vedno držijo nad vodo.

Kinematografi in pandemija

Ali je pandemija covida-19 trajno spremenila miselnost in delovanje Slovencev in Celjanov, ni jasno, res pa je, da si kinematografi od časov pandemije še niso povsem opomogli. »Na splošno lahko odgovorimo, da nismo na številkah, katere smo dosegali pred pandemijo, vendar se prilagajamo tržnim razmeram ter spremembam in navadam obiskovalcev. Glede obiska je seveda najbolj odvisno od ponudbe filmov. V letu 2023 je bilo ogromno naslovov odmevnih filmov, lansko leto manj,« je pojasnila Metka Jarc iz kinematografov Cineplexx.

Če je pandemija pustila kar velike sledi na obisku klasičnega kina, pa je nekoliko manjše pustila na majhnih neodvisnih kinematografih. »Obisk kina v zadnjih letih je bil pod vplivom različnih dejavnikov, med katerimi so pandemija, spremembe v navadah in konkurenčni vpliv pretočnih platform. Po upadu obiska v času pandemije so kinematografi doživeli postopno okrevanje, čeprav v nekaterih primerih obisk še vedno ni dosegel predpandemične ravni. Art in neodvisni kinematografi, kot je Kino Union, pa nagovarjajo specifično občinstvo, zvesto kakovostnemu programu. Čeprav je splošni obisk v Sloveniji upadel, mestni kinematografi beležijo stabilen ali celo rahlo povečan obisk zaradi zvestobe in vztrajanja pri programskih usmeritvah – gledalcu ponuditi kakovosten film,« je pojasnil Borut Kramer, predsednik društva, ki upravlja Kino Union.

