Kdo s Celjskega je med najbogatejšimi Slovenci?

Lestvica 100 najbogatejših Slovencev. Celjani in podjetniki širšega celjskega območja so med najbolj uspešnimi.

414 milijonov. Toliko je ocenjeno premoženje najbogatejših Slovencev, Ize in Sama Logina, ustanoviteljev podjetja Outfit7.

Lestvica najbogatejših Slovencev, ki jo vsako leto pripravlja Revija Finance Manager, je tudi letos razkrila zanimive premike. Na vrhu sta se po enoletnem premoru znova znašla Iza in Samo Login, ustanovitelja podjetja Outfit7, njuno premoženje pa je ocenjeno na kar 414 milijonov evrov. Stoti uvrščeni na lestvico je David Svetličič, direktor Tourne Mobil in lastnik družb Asi in Lev, ki ima premoženje, vredno 43,1 milijona evrov. Med stotimi najbogatejšimi so se ponovno znašla tudi podjetniška imena s Celjskega, od vrhunskih inovatorjev do prekaljenih družinskih podjetij.

Darko in Tilen Klarič (13. mesto; 189 milijonov evrov)

Celjska podjetnika, oče in sin, sta lastnika Media Publikuma in Nomaga ter upravljata poslovno skupino Adventura Investments, ki vključuje 21 podjetij s 450 milijoni evrov prihodkov in 25,3 milijona evrov dobička. V zadnjem letu je njuno premoženje naraslo za 82 milijonov evrov.

Družina Jager (14. mesto; 163 milijonov evrov)

Ustanovitelji podjetja Jagros iz Laš pri Podplatu v občini Šmarje pri Jelšah so letos premoženje povečali za 27 milijonov evrov. S sinovi Alešem, Miho in Boštjanom Jagerjem na čelu podjetje dosega odlične rezultate, z 232 milijoni evrov prihodkov in 15,7 milijona evrov dobička v letu 2023.

Družina Bastl (29. mesto; 95,4 milijona evrov)

Družina Bastl prek podjetja Maksim upravlja poslovno skupino, ki vključuje ključni podjetji Container in Pocinkovalnica. Container proizvaja specializirane transportne in skladiščne zabojnike, lani so ustvaril 35,1 milijona evrov prihodkov in 5,5 milijona evrov dobička.

Celoten seznam si lahko ogledate v aktualni številki časopisa Celjan.