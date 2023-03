Kdo bodo prejemniki občinskih priznanj?

Mestni svet Mestne občine Celje je na seji na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in nagrade potrdil predlog prejemnikov občinskih priznanj – celjskih grbov.

Ta bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob prazniku Mestne občine Celje, 11. aprila, ko bo župan Matija Kovač slavnostno podelil naziv častnega meščana, tri zlate celjske grbe, štiri srebrne celjske grbe in tri bronaste celjske grbe.

En častni naziv in trije zlati grbi

Edvard Stepišnik bo priznanje za častnega meščana prejel za dolgoletno izjemno uspešno vodenje družbe Klasje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva ter vsestransko delovanje v širšem družbenem okolju, ki ima trajen pomen za ugled mesta Celja doma in v tujini.

Zlati celjski grb bodo prejeli mag. Vid Marcen za vseživljenjsko uspešno glasbeno-umetniško, pedagoško-raziskovalno in ustvarjalno delo ter prispevek k popularizaciji zborovskega petja, Ivo Umek za doprinos k razvoju popularne glasbe v vlogi glasbenika, producenta in organizatorja glasbenih prireditev, za prispevek h kulturno-družabnemu življenju v mestu ter k promociji Celja in Center sodobnih umetnosti Celje za večletno odličnost pri izvajanju strokovne dejavnosti na področju vizualne umetnosti in doprinos h kakovostnejšemu in raznolikemu kulturnemu utripu mesta.

Kdo bodo dobitniki srebrnih in bronastih grbov pa preverite v aktualnem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih.