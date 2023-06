Kdo bo sladoled?

Sladoled. V Celju ga je mogoče dobiti na številnih lokacijah.

Ena najbolj priljubljenih poletnih sladic je zagotovo osvežilni sladoled, ki ga je že dolgo mogoče dobiti v številnih raznolikih okusih, s katerimi se lahko ohladimo in razvajamo svoje brbončice. Sprehodili smo se po starem mestnem jedru Celja in preverili, kje je mogoče dobiti to slastno poletno dobroto. Tokrat smo se osredotočili predvsem na tiste lokacije v mestu, kjer je po sladoled mogoče stopiti kar z ulice in za to, da dobite kepico ali dve, ni potrebno dejansko vstopati v lokal.

Cene so podobne, a vendar različne

Opazili smo, da so cene za kepico ali lopatico precej različne, pa vendar podobne. Gibajo se namreč od 1,50 evra do 2,60 evra. Na končno ceno poleg števila kepic oz. lopatic vpliva tudi marsikaj drugega. Ponekod dodatno zaračunajo, če vam sladoled postrežejo v lončku, za doplačilo je mogoče dobiti različne kornete in posipe ter še marsikaj. Večinoma pa boste za eno kepico ali lopatico z dvema okusoma morali odšteti nekaj dodatnega denarja.

Lokacij, kjer je to mrzlo sladico mogoče dobiti, je zelo veliko. Našteli smo kar 6 takšnih, kjer je sladoled mogoče dobiti kar z ulice, brez vstopa v lokal. Sicer pa je ta ob vstopu v prostor dostopen še v številnih dodatnih slaščičarnah, lokalih in kavarnah po vsem starem mestnem jedru knežjega mesta. Več o tem, kakšne so dejansko cene in kaj vse se da dobiti v Celju, pa lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)