Kdo bo nova direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica?

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica bo najverjetneje vodila Milena Oblonšek, magistra zdravstvene nege. Svet zavoda jo je v ponedeljek zvečer izbral za direktorico, odločitev pa morajo zdaj potrditi še občine ustanoviteljice.

42-letna Milena Oblonšek prihaja iz Oplotnice in je že dolgoletna sodelavka zdravstvenega doma. Z včerajšnjim dnem je prevzela funkcijo vršilke dolžnosti direktorice.

S čim je prepričala Svet zavoda?

»Kandidatka se je predstavila, dobro predstavila vizijo zavoda. Ima bogate delovne izkušnje, tudi na vodstvenih področjih in to je tisto, kar je prepričalo člane in članice zavoda, da so jo imenovali.

Njeno zadnje delovno mesto je odgovorna medicinska sestra v zobozdravstvu. Dela na področju vzgoje, izobraževanja in preventive. Zelo dobro je opravljala svoje delo v času epidemije covid, tako da se nam je že takrat zdela zelo sposobna in primerna oseba za vodenje,« je strnila odločitev sveta zavoda Dušica Mohorko Jug, članica sveta, sicer pravnica v ZD.

Zanimanje za mesto direktorja bistriškega zdravstvenega doma je bilo veliko. Na razpis se je skupno prijavilo kar 12 kandidatk in kandidatov, od tega dva iz hiše. Člani sveta zavoda so z vsemi opravili razgovore. Nato so na tajnem glasovanju izbrali Mileno Oblonšek, ki je prejela 6 od skupno 11-ih glasov, kar je potrebna večina glasov. (B. Petelinšek)