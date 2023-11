Kdaj bodo Celjani po novi progi lahko prekolesarili v Šentjur in Žalec?

Skoraj leto in pol mineva od začetka gradnje kolesarske povezave Celje – Štore – Šentjur. V začetku letošnjega leta pa so začeli še z gradnjo kolesarske poti na relaciji Celje – Žalec. Kako daleč sta stezi in kdaj bosta predani svojemu namenu?

»Na kolesarskih povezavah Celje – Štore – Šentjur in Celje – Žalec so gradbena dela v polnem razmahu,« sporočajo z Mestne občine Celje. Glede na potek del bosta stezi predani namenu na polovici prihodnjega leta. Dela na progah niso potekala nemoteno, v času avgustovskih poplav je bila kolesarske povezava Celje – Žalec deležna kar nekaj poškodb.

V Občini Šentjur in v Mestni občini Celje (z izjemo odseka pri Zgodovinskem arhivu Celje) so dela na kolesarski trasi v veliki meri že zaključena. Trenutno gradbena dela potekajo predvsem na območju Občine Štore, pri mostovih Voglajna in Godčevem mostu. Kolesarska povezava s Šentjurjem je večinoma že asfaltirana – asfaltna prevleka manjka še na zadnjem odseku v središču Šentjurja. Največ dela še čaka v Štorah in okolici. »Skoraj v celoti je končana tudi že gradnja Mostu Hudinja 1 in Žikovski potok, dveh od predvidenih štirih mostov,« sporočajo s celjske občine.

Nekoliko več dela je predvidenega na kolesarski Celje – Žalec, ki je bila v avgustovskih poplavah poškodovana. Tam je med drugim potrebna sanacija visokovodnih nasipov, po katerih poteka trasa.

Iz Celja do Šentjurja se bo po novi progi možno zapeljati konec junija, kolesarjenje po novi progi v smeri Žalca pa bo možno mesec dni kasneje. (A. S.)

