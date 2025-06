Katere rastline odganjajo komarje?

To so meta, melisa, sivka, limonska trava in rožmarin. V boju s tem nadležnim mrčesom lahko rastline posadite v okrasne lonce in postavite na balkon ali okensko polico. Vonj bo odganjal komarje in tudi drug mrčes. Če omenjene rastline gojite na vrtu, pa iz njih sestavite šopek in ga postavite na vrtno mizo.

Meta je zlasti znana po zdravilnih učinkovinah, a tudi odganja tudi komarje. Zato so v teh poletnih dneh in večerih, ko komarji najbolj pikajo, dobrodošli na vrtni mizi šopki, v katerih je tudi meta. Njen vonj pa odganja tudi mravlje, prav tako naj bi jo na vrtu sadili v bližino rastlin, ki jih pogosto napadajo uši in bolhači.

Komarji prav tako ne marajo vonja melise, ki intenzivno diši po limoni. Cela rastlina je pokrita s številnimi dlakastimi žlezicami, ki izločajo prijetno dišeče eterično olje z vonjem po limoni. In prav ta vonj naj bi odganjal komarje. Zato ne sme manjkati v okrasnih lončkih na okenskih policah, na balkonu ali terasi, kjer preživljamo poletne večere.

Rožmarin vsebuje aromatično eterično olje, ki komarjem ne diši. Rožmarinovi grmi cvetijo vse od konca januarja do aprila, po malem vse poletje, močneje pa spet septembra in oktobra.

Tudi sivka komarjem ni všeč, zato naj bo tudi ta rastlina v bližini terase, kjer posedate ob večerih. Sivka ni zahtevna rastlina, rada ima sonce, dobro prenaša sušo, uspeva pa tudi v okrasnih loncih. Poznamo jo zlasti po značilnem vonju in blagodejnih učinkih, znano je namreč, da pomirja, uspava, blaži stres … ta dišeča rastlina odganja tudi komarje in muhe.

Limonska trava je rastlina, ki jo zelo pogosto uporabljajo v naravnih pripravkih in svečah proti pikom komarjev. Listi se uporabljajo za pripravo čajev, za začimbo juh in mesnih jedi. Prav tako jo veliko uporabljajo v kozmetični industriji.