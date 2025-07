V Arji vasi že nekaj sezon pripravljajo Večere pod kozolcem Clef brewery, pop up dogodke, na katerih se prepletajo odlična kulinarika in dobra glasba. Sredi junija so gostili vrhunsko restavracijo Galerija okusov iz Novega Celja, za glasbo pa je takrat poskrbel celjski kantavtor Jože Kastelic – Kastelo. Glasbenik trenutno z Janom Baruco pripravlja nov album, na katerem bodo med drugim tudi njegove znane skladbe, kot so Deklica iz Pirana, Mali raj in Anika. Foto: Kastelo | FB stran.