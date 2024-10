Karavana okusov v Celju 1 od 3

Prvi slovenski food truck festival je letošnjo sezono zaključil v Celju. S pisanimi tovornjački in prikolicami, polnimi dobrot, so zavzeli trg pred Celjskim domom, prižgali peči, odprli lopute in še zadnjič letos pripravili vrhunski street food festival.