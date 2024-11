Kandidaturo za predsednika AZS oddal le Primož Feguš

Atletsko zvezo Slovenije (AZS) bo kot kaže še naprej vodil Primož Feguš. Celjski odvetnik je namreč edini, ki je do roka oddal kandidaturo za predsednika zveza, volitve pa bodo 9. decembra. Feguš sicer krovno slovensko atletsko organizacijo vodi slabi dve leti, od 12. decembra 2022, ko je dobil mandat na izredni volilni skupščini. To so takrat izpeljali po odstopu takratnega predsednika Romana Dobnikarja. Preden je zasedel predsedniško mesto, je bil Feguš dve leti podpredsednik AZS, od leta 2016 pa član njenega upravnega odbora. (Jure Mernik)