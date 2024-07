Kamp Menina ponovno vabi na adrenalinski oddih

Dobrih deset mesecev po katastrofalnih poplavah, ki so Kamp Menina popolnoma opustošile, priljubljena turistična destinacija znova vabi goste. Prve so sprejeli že pred prvomajskimi počitnicami, v juniju pa so pripravili še simbolično otvoritev. Takrat so se pogovarjali tudi o neposredni vpetosti v naravno okolje, kar prinaša določene izzive. V kampu so se že ob prevzemu zavedali poplavne ogroženosti, zato so imeli vse objekte grajene na višino zadnjih treh poplav, lani pa je bila voda za meter in več višja.

Klara Jurkovnik iz Kampa Menina je povedala, da se z začetkom počitnic začenja tudi Sezona kampiranja. Naslednji vikend od petega do sedmega julija vabijo vse družine na njihov tradicionalni družinski adrenalinski izziv, ki bo obarvan adrenalinsko. Imeli bodo tudi živo glasbo.

JK