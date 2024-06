Kamp Menina po uničujočih poplavah popolnoma prenovljen

V savinjski dolini se po lanskih katastrofalnih poplavah življenje počasi vrača v stare tirnice. Med drugim je dobrih deset mesecev po poplavah, ki so kamp popolnoma opustošile, obnovljen kamp Menina. Ob ponovnem odprtju se želijo v kampu zahvaliti vsem, ki so jim v tem času stali ob strani, še posebno pa prostovoljcem iz vseh krajev Slovenije. Vse pričakujejo na odprtju obnovljenega kampa, ki bo naslednjo soboto, 15. junija popoldne. Jure Kolenc je o prenovljenem kampu dejal: Poleg infrastrukture smo kamp obogatili z novimi hiškami, obnovili smo dodatno še sanitarije, naš wellnes, gostilno, ki smo jo tudi obogatili z novo ponudbo. Dodajamo še energetske točke in še marsikaj, tako da vabljeni na ogled in dopust v naš nov kamp Menina.

Program otvoritve:

16.00 uvodni govori

17.00 sprehod po kampu in ogled foto zgodbe

20.00 koncert Koala Voice

Foto: FB Camping Menina