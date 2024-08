Kakšno vodo pijemo Celjani?

Kakovost vode. Izjemnega pomena za naše zdravje je redno vzorčenje pitne vode. Rezultate NLZOH redno objavlja Vo-ka. Dodatno razlago nudi tudi NIJZ.

Točenje pitne vode iz pipe se nam zdi samoumevno, morda se po obisku tujih dežel pogosteje zavedamo, kakšna danost je to. »Stanje pitne vode je dobro, kar pomeni, da je količin dovolj, prav tako je voda kakovostna,« o pitni vodi v Celju pravijo v podjetju Vodovod-kanalizacija (Vo-ka). Na spletni strani podjetja objavljajo mesečna poročila o stanju vode: »Odvzem vzorcev in laboratorijska preskušanja v okviru notranjega nadzora izvajajo strokovni sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Oddelek Celje. Preskušanja so se izvajala na rednih odvzemnih mestih v javnih objektih, delno pa tudi v naših vodooskrbnih objektih,« pojasnjujejo v Vo-ka.

Parametri

Za oceno kakovosti pitne vode se ocenjujejo barva, okus, vonj, pH vrednost, motnost, elektroprevodnost, oksidativnost, amonij, med mikrobiološkimi parametri pa escherichia coli (bakterija, ki je indikator fekalnega onesnaženja vode), koliformne bakterije (splošni indikatorji sanitarne kakovosti vode), število mikroorganizmov pri 22 °C, število mikroorganizmov pri 37 °C in clostridium perfringens s sporami (ta bakterija je indikator dolgotrajnega ali starejšega fekalnega onesnaženja).

Kako ravnati ob sumu na nekakovostno vodo?

Kadar smo dalj časa odsotni od doma, stroka svetuje, da po prihodu domov odpremo vse pipe in vodo pustimo nekaj časa teči, da v cev znova pride obtok. S tem preprečimo morebitne okužbe. Ob vsakem sumu, da voda ni kakovostna, o tem obvestimo upravljavca vodovoda.

Izvir Gabrovka čaka sanacija

In kot so opozorili bralci, izvir Gabrovka ob cesti na Celjsko kočo že dalj časa ni saniran. »Ljudje si tja hodijo natakat vodo, za kar vodno dovoljenje ni potrebno. Ugotovili smo poškodbe na izviru – posedanje terena nad zložbo. Stanje bomo podrobno preučili in sanirali poškodbe,« so nam pojasnili na Mestni občini Celje (MOC).

Previdno na izvirih

Ob tem so dodali, da na izvirih Gabrovka, Meškov in Drenov studenec od leta 2018 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano meri kakovost vode. Rezultati so objavljeni na spletni strani MOC. Zadnji vzorci iz letošnjega junija na nobenem izviru niso ustrezali kriterijem, določenim v Pravilniku o pitni vodi. Celotni članek na to temo pa vas čaka v aktualni številki časopisa Celjan.