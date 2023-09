Kakšen okus ima Celje?

Festival Okusi Celja 1 od 6

Ste se kdaj vprašali, kakšni so okusi Celja? Če odgovor poiščemo v posebnem kulinaričnem dogodku, ki je na prvi šolski dan potekal na Krekovem trgu, bi lahko malce v šali rekli, da so to okusi po ‘bao burgerju’, savinjski dimljeni postrvi ter ‘pohanem’ piščancu z ‘restanim’ krompirjem.

Prav za te okuse so se namreč odločili vrhunski chefi, katerih kulinarične kreacije so lahko okušali številni obiskovalci prvega kulinaričnega dogodka Okusi Celja.

Kulinarične specialitete so pripravljali 3 celjski chefi

Na Festivalu Okusi Celja so s svojimi kulinaričnimi specialitetami sodelovali vrhunski chefi, ki sodelujejo v istoimenskem programu Zavoda Celeia Celje, Marko Pavčnik iz Bistroja Lalu, Sebastjan Grobelšek iz Gostilne Francl in Miran Ojsteršek iz Gostilne Oštirka. Za sladice sta poskrbela Stari pisker in Hotel Evropa. Slednji je sicer ponujal tudi odlična vina in koktajle, ki so se obiskovalcem po okusni hrani še kako prilegli, saj je bila vrsta pred stojnico ves čas ogromna.

Kot je povedala Tina Huremovič iz Zavoda Celeia Celje, so k sodelovanju s ponudbo sladic povabili tudi ostale ponudnike iz mesta, vendar se za to ni odločil nihče drug.

Obisk nad pričakovanji

Prvi tovrstni festival v Celju je pritegnil zelo veliko ljudi. Hrane je zmanjkalo že ob 20. uri, največja gneča pa je bila pred stojnico Gostilne Francl, čeprav tudi ostali dve stojnici nikakor nista zaostajali. Da je bil obisk velik, so se strinjali tudi chefi, kaj so povedali, si preberite v Celjanu, na tem mestu pa z vami delimo nekaj fotografij iz samega dogodka. (MH)