Kako so otroci iz slovenskobistriške OŠ Minke Namestnik – Sonje zavrteli Kolo življenja?

Po štiriletnem ‘korona premoru’ so učenci in delavci Osnovne šole Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica znova pripravili predstavo za javnost.

»S predstavo smo želeli pokazati delo, sposobnosti in talente naših učencev. Pa tudi, da se nekako razbijejo stereotipi, povezani z drugačnostjo. To je naš glavni namen, ki ga želimo vedno doseči,« je povedala ravnateljica Klavdija Fridrih Gošnjak.

Na šoli s prilagojenim programom imajo 69 učenk in učencev. Na prireditvi, ki je potekala 30. marca v Slomškovi dvorani, so se jim pridružili starši, dedki, babice, prijatelji, znanci in drugi ter z zanimanjem spremljali Kolo življenja, kakor so naslovili svojo predstavitev. V plesnih točkah so ob pomoči zaposlenih nastopili vsi učenci. Bučen aplavz polne dvorane je na lica nastopajočih pričaral nasmeh in jih nagradil za večmesečno delo. (Foto: OŠ MNS)

