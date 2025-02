Kako so dan kulture obeležili v Vitanju?

Osrednja občinska proslava ob prazniku kulture. Odbor za družbene dejavnosti Občine Vitanje jo je organiziral minuli petek.

Moški pevski zbor Vitanje je poleg Zdravljice ubrano zapel še pesem Slovenec sem. Dogodek je povezovala Nastja Pogladič. Za večji del programa so tokrat poskrbeli učenci Glasbene šole Slovenske Konjice.

Najprej so se predstavili igralci flavt in klarinetov, in sicer Nuša Kalar, Tina Florjan, Matej Dacinger in Klara Kotnik, nato baletna skupina v sestavi Ine Kolar, Lare Vinkovič, Ive Pevec in Zare Pušnik in še mladi harmonikar Andraž Trtnik. Kot zadnji je nastopil še Borut Krajnc.

Slavnostni govornik je bil Cveto Štefanič, predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice.

Sledila je podelitev nagrade, ki so jo prejeli Ljudski godci iz Pake nad Vitanjem. Nagrado oz. priznanje na področju kulture je Ljudskim godcem iz Pake nad Vitanjem v imenu Občine Vitanje podelil župan Andraž Pogorevc.

