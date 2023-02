Kako smo pustovali v Obsotelju in na Kozjanskem?

Pestro pustno dogajanje so v minulih dneh pripravili v več krajih Obsotelja in Kozjanskega.

Pustovanja so se minuli konec tedna vrstila v več krajih šmarske občine. Največ mask se je tradicionalno zbralo na pustno soboto v Šmarju pri Jelšah, kjer so na ploščadi pred Kulturnim domom priredili pestro pustno rajanje. Za presenečenje so poskrbeli tudi domači godbeniki, ki so izvedli t.i. ‘flash mob’.

Z včerajšnjo dopoldansko pustno povorko so v Šmarju končali pustovanja. Otroci iz vrtcev in šol so povorko končali na šmarski ploščadi s kratkim kulturnim programom.

Zbrali smo nekaj fotoutrinkov:

1 od 14

V Podčetrtku in na Sladki Gori

Pustovanje so minulo soboto pripravili tudi na trgu Vasi Lipa v Podčetrtku, v Šentvidu pri Grobelnem, po nekajletnem premoru pa se je v nedeljo pustno rajanje vrnilo na Sladko Goro.

1 od 8

Na pustni torek veselo v Rogaški Slatini in Rogatcu

Na pustni torek je bilo veselo v Rogaški Slatini – maske so se v spremstvu pihalnega orkestra sprehodile po promenadi do Evropske ploščadi.

Tudi v Rogatcu je bila pustna povorka. Končali so jo pri Grajski pristavi, kjer so sledile predstavitve mask, podelitev nagrad in pustno rajanje.

1 od 12

Več o pustovanjih v Obsotelju in na Kozjanskem pa preberite v petkovih Rogaških novicah!

(NK, Foto: Rogaške novice, Visit Šmarje)