Kako se z otroki pogovarjati o strelskih napadih (nasveti Unicef)

Devet nasvetov za podporo in tolažbo otroku (Vir: Unicef Slovenija)



Ko se na naslovnicah časopisov pojavi streljanje na šoli, lahko to, ne glede na to, kje živite, povzroči občutke, kot so strah, žalost, jeza in tesnoba. Tukaj je nekaj nasvetov UNICEF-a, kako se lotiti pogovora z otrokom ter mu nuditi podporo in tolažbo.

Ugotovite, kaj vedo in kako se počutijo

Izberite čas in kraj, ko boste lahko o tem naravno spregovorili in bo vaš otrok bolj verjetno, da se bo počutil udobno, ko bo prosto govoril, na primer med družinskim obrokom. Poskusite se izogniti pogovoru o tej temi tik pred spanjem.

Dobro izhodišče je, da otroka vprašate, kaj ve in kako se počuti. Nekateri bodo imeli zapletena vprašanja. Drugi bodo morda trpeli v tišini. Pri mlajših otrocih lahko z risanjem, zgodbami in drugimi dejavnostmi pomagate začeti pogovor.

Preverite, kaj vidijo in slišijo. To je priložnost, da jih pomirimo in morebiti popravimo morebitne netočne informacije, na katere so morda naleteli na spletu, televiziji, v šoli ali od prijateljev.

Uporabljajte jezik, primeren starosti, opazujte njihove odzive in bodite pozorni na njihovo stopnjo zaskrbljenosti.

Pomembno je, da njihovih skrbi ne zmanjšujete ali zavračate. Če boste razumeli, od kod izvirajo njihove skrbi, jih boste verjetno lahko pomirili.

Ne pozabite priznati njihovih občutkov in jim zagotoviti, da je vse, kar čutijo, naravno. Pokažite, da jih poslušate, tako da jim namenite vso svojo pozornost, in jih spomnite, da se lahko z vami ali drugo zaupanja vredno odraslo osebo pogovorijo, kadar koli želijo.

NADALJEVANJE NASVETOV:

https://unicef.si/wp-content/uploads/2023/0/UNICEF_Kako_se_z_otroki_pogovarjati_o_streljanju_v_solah.pdf