Kako rešiti zelenjavni vrt po neurju

Nekatere vrtnine, ki jih poškodujeta toča ali neurje z močnim dežjem, si ob primerni oskrbi opomorejo. Seveda je odvisno od tega, kako močno so poškodovane, od vremena in od tega, kako jih po poškodbi oskrbujemo. Če so vrtnine preveč poškodovane, jih poberemo, kar je še uporabnega zaužijemo ali konzerviramo.

Nekatere posevke je bolje odstraniti in zasaditi ali posejati na novo.

Po navadi se dobro obraščajo solate in kapusnice, če je le ostalo kaj listja in ni poškodovan srček, obrasteta se tudi visoki in nizki fižol, če nista preveč potolčena.

Pri plodovkah, ki imajo zelo poškodovane liste, odstranimo vse, tudi majhne plodove, saj jim jemljejo energijo, ki jo bodo rastline najprej potrebovale za obraščanje. Poškodovane plodove je nujno odstraniti in odnesti z grede, ker so lahko vir okužbe za druge rastline.

Vsa dela po neurjih opravimo po tem, ko se rastline posušijo, saj z dotikanjem mokrih delov raznašamo rastlinske bolezni, toliko bolj, ker so rastline poškodovane. Po neurjih je priporočljivo rastline dognojiti, saj močni nalivi po večini tudi odplaknejo dušik iz območja.

Veliko rastlin, kot so fižol, grah in korenček ponovno sadimo tudi konec junija, julija in tudi še avgusta. Tudi solato lahko sadimo znova, saj je prav solata tista, ki jo imamo na svojem vrtu skozi vse leto. Začimbe in zelišča lahko hitro nadomestimo z novimi, svežimi sadikami iz vrtnega centra.

