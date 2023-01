Kako pozimi ustvariti pticam prijazen vrt

Ptice na našem vrtu so naši prijatelji. Zavezniki v boju proti škodljivim žuželkam. Naši zavezniki na vrtu so predvsem žužkojede ptice, tiste , ki se hranijo z žuželkami, pa tudi s pajki, deževniki, polži. Nekoliko slabše je pri rastlinojedih pticah , ki jedo večinoma semena, plodove, brsti dreves in grmovnic, liste in mlade poganjke, ker te lahko poškodujejo naše rastline in zmanjšajo rodovitnost. Čeprav je tudi to pozitivno za vrtičkarstvo, ker plejejo polja in vrtove, ko se prehranjujejo s sadjem in semeni plevela.

Številne žužkojede ptice jedo rastlinsko hrano v določenih letnih časih. Škorec ali kos se poleti in spomladi prehranjujeta z žuželkami, jeseni in pozimi pa s sadjem in semeni. Vrabci in ščinkavci, ki se hranijo predvsem z žiti, spomladi in poleti jedo veliko žuželk, mladiče hranijo izključno ali v veliki meri z žuželkami. Za marsikoga pa so ptice na vrtu lepa in zaželena družba. Zato je vredno razmisliti, kako ustvariti pticam prijazen vrt in kaj storiti, da se ptice na našem vrtu počutijo bolje.

Ptice v največji meri potrebujejo našo pomoč pozimi, ko jih zebe in imajo težave z iskanjem hrane. Da bomo privabili na vrt najbolj koristne ptice, kot so sinice, je treba pripraviti ustrezno krmilnico, v kateri bodo hrana in ptice, ki jo uporabljajo, zaščitene pred dežjem in vetrom. Krmilnice za ptice na vrtu lahko obesite med veje dreves ali jih pritrdite na visoke opore (to bo ptice zaščitilo pred napadi mačk). Najbolje je nastaviti v ptičjo krmilnico žitna zrna in semena, ki vsebujejo veliko maščob, na primer sončnična in lanena semena, ali ptičje mešanice, ki jih ponujajo trgovine z živalmi. Svinjska mast, ki jo pogosto obešamo v krmilnicah, je poslastica s sinicami. Mast naj bo sveža in surova, nikoli nasoljena ali prekajena. Poleg svinjske masti je lahko loj ali topljena maščoba, pomešana s semeni. Hrana za ptice ne sme vsebovati soli, konzervansov in drugih kemičnih dodatkov, kajti ptičji organizem ni prilagojen, da jih izloča, zato zanj postanejo strupeni. Zato bodimo previdni, da pticam ne škodujemo bolj kot jim pomagamo.

