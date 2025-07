Kako je mlada Bistričanka zasnovala hidrolat pohorske smreke?

Ines Kresnik, novinarka in ljubiteljica narave, je naredila pogumen korak – iz novinarskega sveta je vstopila tudi v podjetništvo. Pod blagovno znamko ‘z goše je predstavila svoj prvi zeliščni pripravek – hidrolat pohorske smreke, ki ni le naraven, ampak tudi trajnostno oblikovan.

Navdih za izdelek je črpala iz dediščine Pohorja in zgodbe grofa Ferdinanda Marije Attemsa III, ki je zaslužen za pogozdovanje območja s smreko, po tem, ko so sicer avtohtono bukev domala iztrebili za potrebe glažutarstva in gradnjo železnic. Prav ta zgodba je spodbudila nastanek izdelka, ki v sebi nosi tudi simbolno noto – v embalažo so dodana semena smreke, ki jih je mogoče posaditi.

Hidrolat je pakiran v kakovostno stekleničko, zaščiteno pred UV-svetlobo, embalaža pa je izdelana iz 100 % recikliranega kartona, ki služi tudi kot sadilni lonček.

Pod blagovno znamko ‘z goše Ines že pripravlja nove zeliščne pripravke in čajne mešanice, medtem pa ostaja dejavna tudi kot novinarka in svetovalka za odnose z javnostjo.

Več o tem, kako Ines povezuje naravo, besede in podjetništvo, si preberite v sveži številki Bistriških novic.