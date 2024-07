Kako in kdaj zavarovalnici prijaviti škodo po toči?

Toča, ki je pretekli konec tedna klestila po Štajerski, je povzročila številne poškodbe na domovih in imetju. Občanom svetujejo, da škodo čim prej prijavijo.

Nekatere zavarovalnice omogočajo spletno prijavo škode. Med njimi tudi Zavarovalnica Sava.

“Tako lahko oškodovanci učinkoviteje in hitreje uredijo vse potrebne formalnosti in pridobijo pomoč pri sanaciji škode. To bo najhitrejši način prijave in reševanja škodnega primera,” so sporočili iz Zavarovalnice.

Kako ukrepati?

S prijavo škode seveda počakajmo, da neurje mine. Dobro je, da oškodovanci stanje fotografirajo, zavarujejo kraj škode , odstranijo veje, drevesa in podobno.

“Naredite vse, kar je v vaši moči, da preprečite nastajanje dodatne škode in če gre za nepremičnino, začnite s sanacijo. Če je toča poškodovala vaše vozilo, storite podobno. V primeru razbitih stekel prekrijete mesta, kjer bi lahko v notranjost tekla voda, ali vozilo postavite pod streho. S popravilom počakate, saj morate škodo najprej prijaviti, da naša zavarovalnica poda temelj,” svetujejo na Savi.

K spletni prijavi škode na vozilu ali nepremičnini zaradi toče je treba priložiti fotografije.

“V samem opisu nastale škode na nepremičnini podajte izmere delov objekta (talnih oblog, sten, fasade, strehe …). Dodajte tudi informacijo, ali boste za sanacijo predložili predračun/račun ali želite, da vam škodo obračunajo po pavšalu. Pri poškodovanju opreme priložite njen spisek, vključno z okvirnimi podatki o vrednosti opreme,” iz Zavarovalnice Sava svetujejo v sporočilu za javnost. Ker pričakujejo veliko prijav škode, bodo natančno izpolnjene elektronske prijave z vsemi prilogami bistveno pospešile postopek.

Več informacij in nasvetov, kako ravnati pred napovedano ujmo, so objavili na spletni strani.