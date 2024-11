Kako dolgo lahko hranimo orehe

Če orehe nabirate doma, nabirajte tiste, ki so padli že na tla in jim lahko z lahkoto odstranite zeleno lupino. Orehi ne smejo biti poškodovani ali črvivi. Postavite jih v hladen, suh in temen prostor, da se posušijo, nato pa jih v lupini shranite v papirnate vrečke, najbolje kar v istem prostoru. Orehi vsebujejo zelo veliko maščob, zato lahko hitro postanejo žarki, če jih pustite v svetlem ali vlažnem prostoru. Ko orehe v lupini kupujete, pazite, da so enako veliki, da lupina ni črviva, plesniva ali poškodovana. Če kupite že strte orehe, jih je dobro prej poskusiti, če so morda žarki. Za krajši čas jih lahko shranite v temnem in hladnem prostoru, če jih želite shraniti za dlje časa, pa jih v zaprti posodici ali dobro zaprti plastični vrečki dajte v hladilnik ali celo zamrzovalnik. Najhitreje se pokvarijo mleti in nasekljani orehi, zato je bolje kupiti cela jedrca. Orehi, shranjeni v kleti, v primerni posodi zdržijo do treh mesecev, v hladilniku do pol leta.

