Kako bodo v bistriškem Impolu obeležili 200-letnico?

Leto 2025 je za družbo Impol iz Slovenske Bistrice praznično leto, saj bodo obeležili 200 let delovanja. V dveh stoletjih so iz lokalnega obrata zrasli v globalnega proizvajalca aluminijastih izdelkov. Obletnico bodo zaznamovali z več dogodki, ki se bodo vrstili vse do konca leta, so napovedali v reviji skupine Impol Metalurg.

Otvoritev praznovanja

Praznično leto bodo uradno začeli 16. marca, na dan, ko se je pred natanko 200 leti s podpisom pogodbe o nakupu začela zgodba Impola. Ta prelomni trenutek bodo zaznamovali s posebno razstavo »200 let ustvarjanja«, ki bo razkrivala zgodovinske utrinke in dosežke podjetja. Spomini preteklosti bodo zaživeli na zunanji ograji Impola, kjer bodo mimoidoči lahko odkrivali, kako so se vizija, inovacije in trdo delo prepletali skozi stoletja.

200 dreves za 200 let

Od 20. marca, na prvi pomladni dan, za zaposlene v Impolu pripravljajo posebno pomladno akcijo 200 dreves za 200 let. Sodelavci bodo v lokalnih vrtnarijah lahko s kuponom prevzeli sadike sadnega drevja in ga posadili doma, na vikendu, v bližini delovnega mesta ali na kakšnem drugem primernem kraju. Ob sajenju jablane, slive, češnje ali hruške so jih povabili k fotografiranju in deljenju zgodbe na družbenih omrežjih …

Dan družin in Judo dan

17. maja bodo obeležili tradicionalni dan Impolovih družin, saj so ravno družinske tradicije in predanost generacij postavili temelje za uspeh skupine. 7. junija pa bo Judo dan. Impol, ki pripadnost gradi tudi preko športa, bo ta dan posvetil vsem, ki so poskrbeli, da je ime Judo kluba Impol odmevalo po vsem svetu.

Praznovanje

Okrogli jubilej bodo z lokalno skupnostjo praznovali 5. septembra, ko za lokalne prebivalce pripravljajo koncert z Nino Pušlar in skupino MI2. Dan za tem, 6. septembra, bodo Impolčani proslavili obletnico na zaključni zabavi ob športnih igrah.

Do konca leta bo sledilo še nekaj dogodkov, med njimi sprejem za poslovne partnerje 17. oktobra. Z jubilanti in inovatorji bodo slavili 28. novembra, z Impolovimi upokojenci pa 5. decembra.