Center urbanega dogajanja. Načrt je, da nekdanja stavba srednje ekonomske šole zaživi kot središče za celjske kreativce in kulturnike ter seveda občinstvo.

Kajuhov dom, nekdanja stavba srednje ekonomske šole v Celju, je konec avgusta prvič odprla vrata za obiskovalce v duhu nastajajočega centra urbanega dogajanja za celjske kreativce in kulturnike. Takšen je namreč načrt Mestne občine Celje (MOC). »Želimo si, da celjska kreativna skupnost raste in se razvija. Prenovljen Kajuhov dom bo prvi korak h krepitvi kulturne produkcije v mestu,« je povedal župan Matija Kovač.

Prostori za neodvisno kulturo

Kot dodajajo na MOC, ima stavba ogromno potenciala, zato želijo prostore ponuditi ustvarjalcem, ki se sedaj soočajo prav s pomanjkanjem prostorskih kapacitet.

»Center urbanega dogajanja bo novo kulturno prizorišče v Celju. V objektu želimo zagotoviti nove produkcijske in vadbene prostore za neodvisno kulturno – ustvarjalno produkcijo in ljubiteljsko kulturo. Načrtujemo, da bi v domu prostor dobili ustvarjalci s področja gledališča, filma, sodobnega plesa, glasbe, slikarstva in drugih vizualnih umetnosti, pa tudi literati, arhitekti, oblikovalci in društva s področja ljubiteljske kulture,« napovedujejo na občini.

Z vami delimo nekaj fotografij, ki so nastale ob obisku Kajuhovega doma, več o tem, katere vsebine lahko v njem pričakujemo, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.

Odprtje Kajuhovega doma 1 od 4