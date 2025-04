Kajakaši pred ključnimi tekmami – v boj za status reprezentanta tudi Celjani

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so s prvimi tekmami že začeli novo sezono. Vstopajo pa v obdobje, ki je ključno za nadaljevanje leta. Ta konec tedna jih v sklopu evropskega pokala v Tacnu čakata prvi izbirni tekmi za sestavo letošnje slalomske reprezentance. Dokončno bo seznam reprezentantov znan po še dveh preizkušnjah v Ivrei takoj po prvomajskih praznikih. V boju za dve prosti mesti v članski reprezentanci v kajaku so tudi trije člani Kajak-kanu klub Nivo Celje: Lan Tominc, Martin Srabotnik in Jan Ločnikar. Hrastničan Peter Kauzer ima na podlagi lanskih rezultatov, ko je bil tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala, mesto v reprezentanci že zagotovljeno.

Predsednik Kajak-kanu kluba Nivo Celje Dušan Konda verjame, da so ‘njegovi’ kajakaši kljub nekaterim težavam v pripravljalnem obdobju dobro pripravljeni. Več v tedniku Celjan, ki je izšel v sredo – tam izveste rudi, kdo od Celjanov pa si je že priveslal reprezentančni status za letos. (Jure Mernik)