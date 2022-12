Kaj so Celjani letos brali?

Inventura. Tokrat nas je zanimalo, kaj so Celjani to leto najraje brali in kako radi so zahajali v celjsko knjižnico.

V družbi velja splošno prepričanje, da ljudje dandanes ne berejo več veliko, a to ni čisto res. Vsak mesec je Osrednjo knjižnico Celje namreč obiskalo okrog 11.000 obiskovalcev, novembra skoraj 15.000. V povprečju so si sposodili kar od 20.000 do 30.000 enot gradiva na mesec.

Slovenski avtorji postajajo vse bolj priljubljeni

Bralci, ki obiskujejo celjsko knjižnico, si izposojajo zelo različne knjige. Pa vendar je bilo nekaj tistih, ki so si jih v povprečju izposodili največkrat. Kot nam je pojasnila Lea Očko, bibliotekarka iz celjske knjižnice, so bili v preteklem letu najbolj iskani in izposojani naslovi v Celju kriminalke, splošni romani, po katerih so posnete tudi serije ali filmi, in knjige, ki opisujejo spopadanje znanih oseb z različnimi življenjskimi situacijami v obliki spominov ali kolumn.

Izposojajo se tudi elektronske in zvočne knjige. Katere pa so tiste knjige, ki so bralce v celjski knjižnici najbolj prepričale v tem letu, pa preberite v svežem Celjanu, ki vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)