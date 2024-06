Kaj prinaša poletje v Celju?

66 dni. Od junija do konca avgusta se bo v Celju zvrstilo preko sto dogodkov.

Za vse okuse. Pester program vključuje nabor kulturnih, glasbenih in družabnih prireditev.

Poletje v Celju bo potekalo vse od junija do konca avgusta. V 66 dneh bo več kot sto dogodkov, od tega okoli 70 v organizaciji Zavoda Celeia Celje.

»V Zavodu Celeia Celje smo pri snovanju programa zasledovali tako programske smernice, ki jih s komunikacijskima temama umetnost in kultura opredeljuje Slovenska turistična organizacija, kot tudi dobre izkušnje s tradicionalnimi prireditvami, ki jih bomo še nadgradili. Nadaljevali bomo tudi z nekaterimi lanskoletnimi novostmi,« je pojasnila mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje, in dodala, da so uspešni tudi pri sodelovanju z lokalno skupnostjo, saj bodo nekatere dogodke izvedli s celjskimi ustanovami in umetniki.

Glasbeni vrvež v mestu

Prva glasbena dogajanja so že od začetka meseca pri Vodnem stolpu in na trgu pred Metropolom, uradni začetek prireditev pa so pripravili v sodelovanju s Slovenskim ljudskim gledališčem Celje. Na Glavnem trgu bo v začetku julija potekal program uličnega preplesavanja različnih plesnih zvrsti ‘Ujemi ritem’, na dvorišču Knežjega dvora pa koncerti ‘Celeia Klasika’. Muzejski trg bo prizorišče ‘Večerne glasbene čarovnije’ z nastopi MI2, Marka Škugorja in Kvatropircev.

Nastopi bodo tudi pri Vodnem stolpu, kjer bo na odru Celeia Špital za prjatle kar petnajst koncertov. Pestro koncertno dogajanje ob petkih in sobotah bo tudi na trgu pred Metropolom pri kavarni in restavraciji Cankarjeva. Na Krekovem trgu bodo za manjše koncerte poskrbeli v Hotelu Evropa, zadnji avgustovski petek pa bo potekal še kulinarični festival ‘Okusi Celja’.

Največji srednjeveški grad v Sloveniji bo tudi letos eden osrednjih poletnih prizorišč, kaj vse se bo dogajalo tam, vključno z novostmi, pa v aktualnem Celjanu.