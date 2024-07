Toča je na širšem območju – vse od Slovenskih Konjic do Ljutomera – naredila na kmetijskih kulturah večjo škodo. Tudi v vinogradih, saj večina teh ni pokritih z mrežo.

Na območjih, kjer je trta zaradi toče popolnoma poškodovana in je uničila tudi listno maso ter šparone, je škoda ne le na pridelku, ampak tudi na rodnem lesu. To pomeni, da bo škoda tudi prihodnje leto, kajti rodni les je stolčen.

Kaj lahko naredi vinogradnik v času po toči?

Svetujeta Marko Breznik in Simona Hauptman iz Specialistične službe za vinogradništvo KGZS Zavod Maribor:

»13. julija 2024 je širše območje od Slovenskih Konjic do Ljutomera prizadela katastrofalna toča. Največja zrna toče so presegala velikost 5 – 8 cm. Hitre ocene škode so med 50 in 95 %. Trta je bila v fazi BBCH 79, večina jagod se med seboj stika, vinogradniki pa so že v glavnini zaključili z zelenimi deli. Zaradi tega je v takšnih opletih vinogradih škoda še toliko večja.

Škoda se na trti tako kaže kot poškodovane jagode, polomljene mladike, polomljeni vrhovi mladik, razcefrano listje. Po toči moramo najprej poskrbeti za sanacijo škode.

Preden začnemo s praktično izvedbo sanacije je potrebno vedeti, da toča:

normalen pretok hranilnih snovi in asimilatov. Lahko pride do motenj pri cvetenju, lahko pride tudi do osipa, vzpodbudi intenzivni razvoj novih poganjkov iz spečih očes, zalistnikov in novega mladega listja. Ta razvoj ima prednost pred razvojem grozdja, zato razvoj grozdja v tem času stagnira. Prav tu je pomemben vinogradnik, ki zna razvoj novo nastalih poganjkov in listja ohraniti zdrave in z vplivanjem na pospešeni razvoj vsaj delno nadoknaditi zaostanek razvoja preostalega grozdja,

PRAKTIČNI NASVETI VINOGRADNIKOM PO TOČI:

opravite čim hitrejšo in temeljito zaščito vinske trte s takimi sredstvi, ki istočasno trto ščitijo pred rastlinskimi boleznimi in vplivajo na hitro celjenje ran. Svetujemo pripravke, ki vsebujejo aktivno snov folpet. Ob tem dodajamo bio-stimulatorje bogatimi s huminskimi kislinami (npr. pripravki iz morskih alg in drugi …). Aminokisline – biostimulatorji pomagajo rastlinam pri premagovanju različnih stresnih situacijah (toča, moča, suša, visoke T) in so rastlini takoj dostopni (intravinozno delovanje). Zaradi komplekse sestave se hitro premeščajo na mesta, kjer je potrebno (pomagajo tudi pri prodiranju FFS v rastlino). Alge vplivajo na rast rastline, pospešujejo celjenje ran in poškodb ter izboljšujejo odpornost rastline na patogene organizme.

v coni grozdja Napoved suhega vremena bo pozitivno vplivala na celjenje poškodb, prav tako se bodo poškodovane jagode hitreje posušile.

Pojavnost in pogostost toče je v našem pridelovalnem območju zelo velika, zato je edina usmeritev kako se prilagoditi, ureditev protitočnih bočnih mrež.

Zaradi neizprosne narave in silovitih vremenskih sprememb postaja kmetijska pridelava vse bolj nepredvidljiva. Rešitve vidimo samo v uspešnem prilagajanju in v odločnih, skupnih, hitrih in trajnostnih ukrepih, med katerimi je pravilno usmerjena pomoč in hitra solidarnost celotne družbe na pomembnem mestu.«