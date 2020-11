Kaj je v nekdanjem hotelu v centru Sl. Bistrice?

Trg svobode 26. Nekoč je bilo tam središče pestrega lokalnega dogajanja, danes so v zgradbi mirni poslovni prostori.

Na Trgu svobode stoji stara, visoka zgradba rumenkaste barve. Pod streho lahko že mnoga leta opazujemo moder napis SVIT. In kaj pravzaprav to pomeni? Starejši domačini zgradbo imenujejo kar nekdanji hotel. In, če je nekoč to resnično bil hotel, kaj je v zgradbi danes?

Trg svobode, nekdaj imenovan Glavni trg, že od daleč opozarja nase prav zaradi posebne stavbe, ki stoji na tem mestu že vse od 19. stoletja. Sprva je zgradba služila kot Narodni dom, v katerem je delovalo tudi društvo Sokol. Med leti 1908 in 1910 je bila zgradba dograjena. V 20. stoletju je v prostorih takrat že nekdanjega Narodnega doma zrastel hotel. Po podatkih Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica se je hotel do leta 1918 imenoval Austria, med obema svetovnima vojnama hotel Beograd, med drugo svetovno vojno Graz in nazadnje hotel Planina.

V pritličju hotela Beograd so se nahajali številni raznovrstni prostori: dvorana z mizami, ki je služila kot jedilnica, kuhinja, soba z odrom, kinodvorana in kmečka soba, v kateri so se zbirali ter igrali šah in biljard predvsem Slovenjebistričani. V zgornjih dveh nadstropjih so bile sobe za goste, nekaj dodatnih prostorov pa se je nahajalo v podstrešnem delu stavbe. V hotelu so se pogosto odvijala razna slavja, še posebej poroke. V njem so gostili tako tujce kot domačine, nekaj jih je v hotelskih sobah tudi stanovalo. V tej veličastni zgradbi so se odvijali tudi razni plesi, na katerih je igral hotelski orkester (sestavljen predvsem iz godal), občasno so bile v njem tudi razstave. V okroglem stolpu, ki so ga poimenovali erker, so bili dodatni prostori za sprostitev, podobni ložam oz. zaprtim balkonom, ki so jih lahko koristili gostje hotela.

Hotel je slovel tudi po svoji prvovrstni kuhinji, v kateri so uporabljali predvsem sestavine iz vrta, ki je stal tik ob hotelu. Nudili so zajtrke, kosila in večerje. Kar nekaj domačinov je bilo »abonentov«, kar pomeni, da so v hotelsko kuhinjo hodili redno obedovati. Poleg hotela in vrta pa je nekoč stal tudi prostor za konjsko vprego, kjer so prišleki lahko pustili svoje konje.

In danes?

Na pestro zgodovino zgradbe še danes spominjajo zunanja podoba stavbe in notranji dizajn, še posebej v oči padejo stara, lepo oblikovana ograja in veličastne stopnice. Trenutno se v zgradbi (natančneje v tistem delu, ki ga mimoidoči lahko opazujemo s Trga svobode) nahajajo različni poslovni prostori. V pritličju sta cvetličarna in zobna ordinacija, ločen vhod z zunanje strani pa imata podjetje, ki skrbi za polnilnice za električna vozila ter Čaj pri babici. V višjih nadstropjih ima sedež Avto-moto društvo, svoje prostore ima tam med drugim tudi odvetnica in Javni zavod za informiranje Slovenska Bistrica. V podstrešnih prostorih pa se nahajajo poslovni prostori Ideaal Projekta in zasebna psihiatrična ordinacija.

Stara zgradba, polna lepih spominov za številne domačine, ne more ubežati zobu časa. Ne le, da sta pročelje in glavna vrata precej dotrajana, tudi napisi v stavbi in na njej so zastareli. Napis Svit, ki se bohoti na pročelju zgradbe, je ime podjetja, ki je v zgradbi nekoč imelo svoj sedež. Vendar spomnimo, da je podjetje šlo junija 2013 v stečaj. Tudi v notranjosti zgradbe so table, ki že leta ne služijo svojemu namenu – kot na primer tiste, ki vodijo do dopisništva časopisa Večer, ki je prav tako nekoč tukaj imelo svoje poslovne prostore.

(A. Sobočan)