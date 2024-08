Kaj je ugotovila komisija turistične zveze?

Celje je obiskala komisija Turistične zveze Slovenije, ki v sklopu tradicionalne akcije Moja dežela v različnih kategorijah ocenjuje urejenost in gostoljubnost mest, krajev in turističnih točk.

Celje brani zmago iz lanskega natečaja v kategoriji večjih mest, pa tudi sicer smo v zadnjih letih posegali po visokih uvrstitvah, saj je MCC hostel zmagoval v kategoriji mladinskih prenočišč. Predstavniki Mestne občine Celje, Zavoda Celeia Celje in javnega podjetja Zelenice so predstavili aktivnosti in načrte, ko gre za delovanje in urejanje infrastrukture v mestu, predvsem zelenih površin, skrb za kulturno dediščino, turistično ponudbo in projekte.

Sprejem v Stari grofiji

Po običaju člane komisije sprejmejo na eni izmed pomembnejših turističnih atrakcij v mestu. Letos so se odločili za Staro grofijo, kjer pod Muzejskim trgom nastaja novo razstavišče tipa ‘mesto pod mestom’ (kakršno je v Knežjem dvoru). Predstavili so jim številne novosti in posebnosti mesta.

Vodja tričlanske komisije, ki je obiskala Celje, Karmen Grebenc Burger, glavna sekretarka TZS, je povedala, da so v minulih letih akcije lahko ugotovili, da so slovenska mesta in kraji po večini lepo urejeni in da je v njih dobro poskrbljeno za infrastrukturo. Tako so se odločili za spremenjen koncept akcije, ki so bolj osredotoča na vsebino turistične ponudbe in gostoljubnosti, na energijo znotraj destinacije, kar pomeni dobro počutje domačinov, ponudnikov, obiskovalcev, ter na povezovanje s sosednjimi občinami, turističnimi društvi in drugimi deležniki v turizmu.

Rezultati letošnjega ocenjevanja bodo znani na tradicionalnih Dnevih slovenskega turizma, ki bodo jeseni v Laškem.