Kaj čaka gospodarstvo v letu 2025?

Ste letos zapravljali več kot prejšnje leto ali ste se raje odločili za varčevanje? Kaj pa umetna inteligenca, menite, da nam bo v letu 2025 in kasneje ukradla službe? So delavci še vedno ‘vroča roba’? Na vsa takšna in drugačna vprašanja so minuli teden skušali odgovoriti strokovnjaki, ki so gostovali na okrogli mizi, poimenovani Gospodarstvo EU v letu 2025, ki je potekala na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ).

Okroglo mizo je organizirala fakulteta v sodelovanju s Klubom podjetnikov Zlatorog. Gostje razprave so bili Bojan Ivanc, glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, mag. Tomaž Korošec, izvršni podpredsednik Hisense Europe, in Nina Ermenc Pangerl, predsednica upravnega odbora Celjski sejem, d. d. Debato je moderiral doc. dr. Rado Pezdir.

Letos smo zapravljali manj od pričakovanj

Kot je na okrogli mizi, ki je v predavalnico MFDPŠ pritegnila številne goste, med katerimi so bili tudi mnogi študenti, povedal Ivanc, smo v letošnjem letu, kljub temu da so se plače nominalno zvišale, zapravljali manj od pričakovanj, četudi malce več kot lani. Namesto tega so se mnogi Slovenci odločili za varčevanje, kar se bo poznalo tudi na letošnji gospodarski rasti. Ljudje so se za varčevanje v večji meri odločali po vsej Evropi, vendar je bila ta stopnja pri nas še nekoliko višja. Vseeno pa so pričakovanja takšna, da naj bi se potrošnja prihodnje leto nekoliko zvišala, še posebej na področju storitev.

Zmanjševalo se bo povpraševanje po kadrih

Letos se je nekoliko znižalo povpraševanje po kadrih. Takšen trend naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjem letu, tako bodo delavci morali biti manj izbirčni, je poudarila Ermenc Pangerlova, ki sicer vidi velik problem tudi v sprejetju zakona o pravici do odklopa. Vse pa kaže, da bo nekatere zaposlene začela nadomeščati tudi umetna inteligenca, je dodal še Korošec, ki sicer meni, da sta najboljša kombinacija prav človek in AI. Njihovo podjetje je v preteklosti namreč veliko rutinskih opravil že prepustilo umetni inteligenci. Ta se uporablja na področju marketinga, pri urejanju servisa in še marsikje drugje. Še bolj kot AI pa je v Hisense Europe aktualna avtomatizacija.

Po zaključeni debati, v kateri so obiskovalci izvedeli mnogo zanimivih informacij, so ti dobili besedo in priložnost pridno izkoristili. Kljub temu so prostor na koncu zapustili z mnogimi vprašanji. Med drugim tudi o tem, kaj vse to, kar so izvedeli, pomeni za delavce in iskalce zaposlitve. (MH)