Kaj bodo Zrečani uredili s participativnim proračunom?

V sklopu prvega participativnega proračuna v občini Zreče bodo izpeljali osem projektov. Na Občino Zreče so sicer prejeli 29 predlogov oz. pobud, ki jih je nato strokovna komisija preverila in združila v 17 projektnih predlogov. Med temi so zeleno luč dobili tisti, ki so izvedljivi in še niso v načrtih Občine ali katere izmed krajevnih skupnosti.

Vseh osem projektov, ki naj bi jih izvedli naslednje leto, je skupaj ocenjenih na 47.980 evrov. Po 10 tisočakov naj bi namenili za učilnico na prostem pri OŠ Zreče, nadstrešek na avtobusni postaji Spodnje Stranice – Beli potok Laznik ter ureditev ekološkega otoka pred pokopališčem Stranice. Prav v krajevni skupnosti Stranice pa naj bi izvedli največ projektov, kar pet. Po en projekt bodo izpeljali v krajevnih skupnostih Zreče, Skomarje in Gorenje.

Celoten seznam potrjenih projektov:

* Učilnica na prostem pri OŠ Zreče (KS Zreče; 10.000 evrov),

* Nadstrešek na avtobusni postaji Spodnje Stranice – Beli potok Laznik (KS Stranice; 10.000 evrov),

* Postavitev parkovnih klopi za sedenje in druženje (KS Stranice; 4.000 evrov),

* Obnova košarkaškega igrišča in postavitev košev za smeti (KS Stranice; 4.500 evrov),

* Posodobitev in nadgradnja opreme v telovadnici Stranice (KS Stranice; 3.480 evrov),

* Ureditev ekološkega otoka z video nadzorom pred pokopališčem Stranice (KS Stranice; 10.000 evrov),

* Ureditev okolice okoli stare Skomarske hiše (KS Skomarje; 3.000 evrov),

* Gozdna knjižnica (KS Gorenje / KS Zreče; 3.000 evrov).