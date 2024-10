Jutri v Slovenski Bistrici 10. tek in hoja za upanje združenja Europa Donna

To soboto, 19. oktobra, bo v Slovenski Bistrici 10. jubilejna prireditev podravske podružnice združenja Europa Donna – Tek in hoja za upanje.

Že zgodaj dopoldne se bo bistriški park spremenil v živahno prizorišče. Postavili bodo stojnice s ponudbo izdelkov, kulinaričnih dobrot, informativnih gradiv in drugega. K teku ali hoji (na 700-metrsko traso) so povabili udeležence vseh starosti. Enako kot športni aktivnosti pa bo ta dan namenjen tudi druženju, navezovanju stikov ter zabavi. In ne pozabimo – prevladovala bo rožnata, prepoznavna barva Europe Donne. Rožnate bodo majčke, stojnice, baloni, trakovi, celo bomboni in pecivo …

Za otroke in mladino startnine ni, ostale udeležence vabijo k darovanju dobrodelnega prispevka. Izkupiček donacij bo namenjen socialno šibkim otrokom.