Jutri predstavitev nove monografije o preobrazbi Slovenske Bistrice

Izšla je monografija Preobrazbe mesta – zgodovinska, arhitekturna in umetnostna dediščina Slovenske Bistrice. Predstavlja prvi sistematični pregled arhitekturne dediščine v tem kraju in prinaša nova spoznanja o zgodovini mesta, umetniških delih, stavbah in ljudeh. Knjigo bo jutri, 20. januarja, zvečer v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici predstavila avtorica dr. Simona Kostanjšek Brglez. Dogodek je namenjen vsem zainteresiranim, prireja ga Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica.

1 od 7

»Monografija na 432 straneh prinaša najpomembnejše podatke o zgodovini mesta, o razvoju in pa o arhitekturnih in umetnostnih spomenikih. Nastajala je postopoma, kar vrsto let,« pojasni avtorica. Zajetih je več kot sto zgradb in približno trikrat toliko z njimi in mestom povezanih ljudi. Poudarek je na umetnostnozgodovinski predstavitvi stavbnega fonda v obdobju med 18. stoletjem in drugo polovico 20. stoletja ter na kiparskih in slikarskih delih, grafikah in risbah mesta, obravnavane pa so tudi razglednice in fotografije, vključno s fotografi in založniki.

Da gre za res obsežno delo, pove podatek, da monografija presega A4 format in je debela skoraj pet centimetrov. Izšla je v nakladi 500 izvodov, a ne bo naprodaj. Mogoče jo bo dobiti na jutrišnji predstavitvi ali kasneje prelistati v lokalnih knjižnicah.

Še to: avtorica knjige dr. Simona Kostanjšek Brglez zna na zanimiv in preprost način predstaviti nova dognanja svojih raziskovanj. Njeno predanost umetnostni zgodovini so na Bistriškem pred časom nagradili z izborom za Naj osebnost Bistriških novic 2021. (B. Petelinšek)