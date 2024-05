Jutri Dan odprtih vrat Porodnišnice Maribor

Bodoči starši – ste v pričakovanju naraščaja? Potem si ta petek, 31. maja, (med 10. in 13. uro) velja vzeti čas za Dan odprtih vrat Porodnišnice Maribor.

Babica Barbara Fajs iz Slovenske Bistrice je v mariborski porodnišnici zaposlena 17 let in je sodelovala že pri več kot 1600 porodih. Zakaj priporoča ogled porodnišnice in kaj pripravljajo na dnevu odprtih vrat?

»Privabiti želimo predvsem nosečnice in njihove spremljevalce ter vse, ki bi radi videli porodnišnico, kaj se dogaja, kako deluje. Predstavili bomo osebje, na ogled bodo porodne sobe, možno bo opraviti 3D ultrazvok in vsaka nosečnica bo tudi dobila sliko za spomin. Možen bo pogovor z babico in IBCLC svetovalkami o dojenju. Fizioterapevt bo prikazal rokovanje z novorojenčki in svetoval o negi. Prav tako pripravljamo predavanje dr. Zalke Drglin o pravicah žensk med porodom … Skratka, zanimivo bo,« pravi Barbara Fajs.

Ob tem pripravljajo tudi kratek glasbeni program – nastop saksofonista mag. Ota Vrhovnika, predstavitev šole petja Orfeus, na ogled bo razstava fotografij Violete Todorović – dipl. babice, pa tudi za pogostitev bodo poskrbeli … Tudi fotografije v prispevku so delo Violete Todorović. (B. P.)