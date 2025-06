Junija na vrtu predvsem okopavamo

Junijsko delo na zelenjavnem vrtu zajema predvsem redno okopavanje in zalivanje po potrebi. Junija na stalno mesto (tja, kjer smo jih sadili že v preteklosti) presajamo sadike pora, blitve, ohrovta, rdeče pese … V tem mesecu lahko že drugič posadimo fižol in kumare, še vedno pa lahko sejemo tudi solato.

Redno odstranjujemo plevel, saj sadikam zelenjave jemlje vodo in potrebne hranljive snovi. V tem času se že pobirajo tudi nekateri zelenjavni pridelki – solata, čebula in redkvica, medtem ko cvetačo in vijoličast brokoli sejemo za naslednje leto. Do konca junija pobiramo rabarbaro, tisti z velikimi vrtovi ali njivami pa bodo ta mesec lahko že izkopavali svoj prvi mladi krompir.