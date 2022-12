Judoistka Tina Trstenjak (uradno) končala kariero

Nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja v judu Tina Trstenjak je potrdila konec športne poti. Novico so objavili tudi na profilu Judo zveze Slovenije, kjer so med drugim zapisali: “Tina, hvala ti za vse trenutke veselja, ki si nam jih pričarala in želimo ti obilo uspeha na nadaljnji poti!”

Trstenjakova vse od lanskih olimpijskih iger v Tokiu, kjer je osvojila srebrno medaljo, ni več tekmovala, zato njena odločitev ni presenečenje. V športni pokoj odhaja kot najuspešnejša slovenska judoistka, saj je doslej edina osvojila zlato medaljo na evropskem in svetovnem prvenstvu ter na olimpijskih igrah. V letu 2016 je vse tri nazive prvaka nosila istočasno. Judo je trenirala skoraj četrt stoletja, njen trener pa je bil Marjan Fabjan. Se pa Trstenjakova kot kaže ne poslavlja od juda, saj je že napovedala, da bo po svojih močeh pomagala svojemu klubu Z’dežele Sankaku, ki je kot pravi sama njen drugi dom. (Jure Mernik)

