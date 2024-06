Judoist bistriškega Impola Gal Blažič bronast na kadetskem EP

Na kadetskem evropskem prvenstvu, ki še do nedelje poteka v Sofiji – v Bolgariji, je Gal Blažič iz Judo kluba Impol Slovenska Bistrica osvojil bronasto medaljo v kategoriji do 55 kg. Gal se je do tretjega mesta prebil najprej s prepričljivimi zmagami v izločilnih dvobojih in četrtfinalu, v polfinalu je moral priznati premoč Ukrajincu Heydarovu in se uvrstil v boj za bron. Tam je v tretji minuti boja za zlato točko premagal Italijana Sassija z wazarijem. Kot so sporočili iz bistriškega judo kluba je prvenstvo, ki ga organizira Evropska judo zveza (EJU), zbralo več kot 500 mladih talentov iz cele Evrope. »Gal je s svojim izjemnim nastopom dokazal, da spada med elito. S svojim borbenim duhom in tehnično dovršenostjo je navdušil tako sodnike kot gledalce.« Gala sta na prvenstvu spremljala trenerja Iztok Blažič in Filip Leščak. (GA, Foto: Gabi Juan/EJU)

